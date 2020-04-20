По маленькому участку ехать полтора часа: где в Латвии ремонтируются дороги?

Начался сезон дорожных работ, и на многих участках дорог введены ограничения движения, сообщают Latvijas valsts ceļi.

На дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус (P108) на участке от Вентспилса до поворота на Зирас ремонтируется участок длиной более 20 км. Он разделен светофорами на шесть этапов, и нужно учитывать, что проезжать это небольшое расстояние придется почти полтора часа.

На Елгавском шоссе (А8) скоро будет ремонтироваться левая полоса (в сторону Риги) от моста через Мису до Яунлолайне. Движение местами сужено до одной полосы, скорость ограничена до 70 км/ч.

На Видземском шоссе (А2) от Гаркалне до Сените установлено такое же ограничение скорости. Закрыт круговой перекресток возле Сените, а на шоссе установлены развороты. Чтобы попасть в Валмиеру из Риги, нужно использовать разворот в сторону Валмиеры до кругового движения.

Перестраивается перекресток дорог Рига-Эргли (Р4) и Поселок бумажной фабрики "Югла"-Улброка. Там установлен светофор и ограничение скорости до 50 км/ч.

Ремонтируется участок дороги Дагда Аглона (Р60) от озера Биржкална до Аглоны, там скорость ограничена местами до 70, местами до 50 км/ч.

На двух отдельных участках дороги Плоски-Зилупе-Шкяуне-Эзерниеки (Р52), на въезде в Зилупе с дороги Лудза-российская граница (Терехово) (А12) из-за ремонта скорость ограничена до 50 км/ч.

Установлены также ограничения движения на некоторых мостах: