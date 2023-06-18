По мосту Браса проехал первый трамвай: рейс был техническим

В Риге по вновь отстроенному участку моста Браса успешно осуществлен первый технический рейс трамвая, сообщает вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

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Кирсис отметил, что движение трамвая №11, как ожидается, будет восстановлено на следующей неделе, чтобы он мог работать в период проведения Праздника песни. Для этого работники предприятия Rīgas satiksme интенсивно работают, шлифуя и очищая рельсы.

Планируется, что 11-й трамвай, который соединят центр города и Межапарк, возобновит движение 20 июня.

В период Вселатвийского праздника песни по мосту Браса будет только реверсивное трамвайное движение - по уже готовой части моста над железной дорогой. Вторая половина моста будет полностью построена к концу этого года.

Foto: DELFI

Ремонт моста Браса ведется на протяжении нескольких лет. Мост был открыт в 1958 году, а теперь полностью перестраивается - заменены все опоры и пролеты. В связи с ремонтом с лета прошлого года прекращено движение трамвая №11 - вместо него по маршруту центр - Межапарк курсирует автобус 11А.

Реконструкцию моста Браса осуществляет "СР - Rīgas tilti", в которое объединились AS Ceļu pārvalde и SIA "Rīgastilti", строительный надзор ведет "KBL&ISL.

Ориентировочная стоимость реконструкции моста Браса составляет 15 млн евро.