По набережной Генерала Радзиня можно будет ездить не быстрее 30 км/ч
Foto: Evija Trifanova/LETA

На участке набережной Генерала Радзиня от Железнодорожного моста до улицы Тургенева (в обе стороны) введено ограничение скорости до 30 километров в час, сообщает Рижская дума.

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Изменения необходимы потому, что из-за погоды на этом участке (в частности, на мосту через городской канал) активно образуются ямы, а их ремонт с помощью холодного асфальтобетона в данном месте неэффективен: асфальтобетон быстро дробится и образуются новые ямы.

Кроме того, уже в феврале в этом месте будут вестись строительные работы, связанные с интеграцией Rail Baltica в инфраструктуру Риги.

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