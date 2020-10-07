По обочине и через кусты. Новая велодорога Иманта — Бабите обрывается на границе Риги

Совсем недавно столичный микрорайон Иманта получил новую велодорожку. Она ведет за пределы города — в Бабите. И соединяет два города. Ее открытие уже вызвало много обсуждений в соцсетях — мол соединяет, но не совсем. Русское вещание LTV7 убедилось: чтобы попасть на благоустроенную дорожку со стороны Риги, необходимо преодолеть обочину оживленной дороги и тропинку через кустарник.

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Длинна новой дорожки для пешеходов и велосипедистов, которую совсем недавно построило предприятие Latvijas Valsts ceļi, составляет 2,5 километра. Новое покрытие, освещение — все хорошо. Она завершается у пешеходного перехода перед улицей Клейсту и, чтобы на нее попасть, нужно около 200 метров пробираться по тропинке через кусты и идти по обочине оживленной дороги.

На узкой тропинке даже людям трудно разойтись, не то что велосипедистам разъехаться.

"Обязательно надо, чтобы закончили здесь до конца. Когда ехали первый раз с той стороны, мы были в шоке, почему до конца нельзя было сделать эту дорожку. Это ненормально так ехать, нет же тротуара", — говорит велосипедист Павел.

"Тут нет освещения и ночью ничего не видно. Там еще есть забор и на велосипеде нормально не проехать. Я сейчас ехала и поцарапала свой велосипед", — посетовала велосипедистка Регина.

В Департаменте сообщения Рижской Думы говорят, что со стороны Риги велодорожка тоже будет построена.

"На сегодняшний момент мы подготовили договор с победителем процедуры по проектированию, проектировщик выбран, договор заключаем на этой неделе. Проект будет готов за зимний период. Соответственно, в 2021 году, с началом строительного сезона, примерно летом начнем это делать и реализуем это подключение", — сказал глава департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.

В департаменте говорят, что процесс подготовки к созданию велодорожки начали сразу, как только узнали о проекте Latvijas Valsts ceļi. Проблема в том, что процессы закупок занимают много времени.