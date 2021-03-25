По окончании чрезвычайного положения учеба в школах снова будет организовываться по моделям А, В и С, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Эти три модели в школах применялись в первом полугодии этого учебного года.

"Если чрезвычайное положение отменяется, мы возвращаемся к тому, что каждая школа оценивает, готова ли инфраструктура, учителя, достаточна ли готовность к проведению мер эпидемиологической безопасности в школе. И школы тогда будут теми, кто принимает решение", — подчеркнула Шуплинска.

В таком случае сами школы смогут оценивать ситуацию и моделировать образовательный процесс.

Модель А предусматривает, что учеба протекает очно в том случае, если школа способна обеспечить все требования эпидемиологической безопасности. В то же время в 7-12-х классах, а также профессиональных образовательных учреждениях могут быть использованы элементы удаленного обучения, но в 1-6-х классах такая возможность не предусмотрена.

Модель В предусматривает частично удаленное обучение, если школа не способна обеспечить все требования эпидемиологической безопасности. Но и в этом случае 1-6-е классы являются исключением, для них учеба проходит только очно. В 7-12-х классах удаленно может протекать 40-60% учебного процесса.

Модель С предусматривает удаленную учебу во всех классах. Она реализуется в том случае, если в школе выявлено заражение Covid-19 или же в стране введены меры для ограничения пандемии.