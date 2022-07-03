По окончании визита в США Кариньш уйдет в отпуск

На следующей неделе, завершив свой визвит в США, премьер-министр Кришьянис Кариньш отправится в недельный отпуск. Об этом порталу Delfi сообщили в канцелярии премьер-министра.

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В понедельник, 4 июля, Кариньш продолжит свой официальный визит в США. А с 5 по 12 июля премьер-министр Латвии будет в отпуске.

В отсутствие Кариньша обязанности премьер-министра с 4 по 7 июля будет исполнять министр обороны Артис Пабрикс, а с 8 по 12 июля - министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс.

Представляя премьер-министра, 4 июля парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня примет участие в праздновании Дня памяти жертв геноцида еврейского народа около Мемориала Холокоста в Риге на улице Гоголя, 25. Мероприятие начнется в 12.00.

В аппарате премьер-министра также сообщили, что на 4 июля запланировано заседание по сотрудничеству коалиционных партий, а на вторник, 5 июля, - заседание Кабинета министров.