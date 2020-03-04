По подозрению на Covid-19 в Латвии проверены 152 человека

По подозрению на заболевание Covid-19 в Латвии проверены 152 человека, в том числе 20 детей. Один случай инфицирования вирусом в понедельник подтвержден, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В остальных случаях Covid-19 не подтвердился. За минувшие сутки медики проверили 21 пациента, в том числе трех детей.

Напомним, что в понедельник, 2 марта в Латвии подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Пациентка уже во вторник, 3 марта, была выписана из больницы и отправлена домой на карантин.

Как сообщалось, в прошлый четверг первый случай заболевания новым коронавирусом был зарегистрирован в Эстонии, а в пятницу — в Литве и Белоруссии. В Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллин через Ригу. Во всех случаях заразившиеся люди прибыли из затронутых Covid-19 стран и территорий, в конкретных случаях — из Ирана и Италии.

Кроме того, во вторник, 3 марта, вечером пришло сообщение о подтверждении диагноза еще у одного жителя Эстонии, который вернулся из Италии. Его путь также лежал через Ригу, куда он прилетел на самолете. До Эстонии мужчина добирался на личном транспорте.

Kopā izmeklēti 152pacienti(https://t.co/LPIlzSnl5P.20 bērni) ar aizdomām par COVID-19 saslimšanu. No visiem 1 apstiprināts pozitīvs gadījums. Tai skaitā pēdējā diennaktī izmeklēts 21 pacients (https://t.co/LPIlzSnl5P.3 bērni) — visi negatīvi. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 4, 2020



В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания — повышенная температура тела, кашель, воспаление горла — следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар.

Если результаты анализов подтвердят заболевание Covid-19, пациенты на скорой помощи будут доставляться на лечение в Рижскую Восточную больницу или в Детскую клиническую больницу.

Как указали в SPKC, люди, которые приехали из регионов, где распространяется "Covid-19", но у них отсутствуют признаки заболевания верхних дыхательных путей, могут продолжать свою привычную жизнь и выполнять рабочие обязанности. Этим лицам рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья в течение 14 дней с момента отъезда с затронутой инфекцией территории.