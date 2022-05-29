По предложению Центра госязыка улицу Пиониеру переименуют в Целмлаужу
Foto: F64

По предложению Центра государственного язык, улица Пиониеру в местечке Циемупе (Огрский край) будет переименована в улицу Целмлаужу, при этом был и другой вариант нового названия - улица Скауту, сообщает агентство LETA.

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28 апреля на заседании Огрского муниципального совета депутаты приняли решение переименовать в поселке Циемупе (волость Огрессалас) улицу Пиониeру в улицу Скауту. Но в Центре госязыка указали, что решение муниципального совета противоречит правилам информирования о географических названиях.

В Центре госязыка отмечают, что "основное значение слова "пионер" на латышском языке — "человек, который начинает что-то новое, т.е. является первопроходцем". Это слово также имеет это значение в английском языке, из которого оно заимствовано. Во время советской оккупации было создано и активно использовалось дополнительное значение слова "член детской коммунистической организации", но сегодня слово "пионер" уже не актуально, поэтому его следует полностью забыть".

Центр госязыка предложил переименовать "Pionieru iela" на "Celmlaužu iela". Отмечается, что именно этот вариант поддержала и часть жителей нынешней улицы Пиониеру.

Депутаты Огрского муниципального совета согласились с мнением Центра госязыка и переименовали улицу Пиониеру в улицу Целмлаужу.

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