По прибытии в Великобританию из Латвии необходимо соблюдать 14-дневную изоляцию
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С учетом эпидемиологической ситуации в Латвии правительство Великобритании ввело требование 14-дневной самоизоляции для прибывающих из Латвии, которое вступает в силу сегодня, сообщили агентству LETA в посольстве Великобритании.

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При въезде в Великобританию в электронном виде необходимо декларировать место пребывания, где приехавшие из Латвии будут проводить карантин. За нарушение требований самоизоляции в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии предусмотрен штраф.

С 15 декабря срок карантина можно будет сократить, если прибывший из Латвии через пять дней после приезда сдаст тест на Covid-19 и результат будет негативным.

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LETA

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