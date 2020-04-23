По просьбе Мурниеце Сейм почтил минутой молчания экс-депутата и легионера Лациса

В четверг, 23 апреля, Сейм почтил минутой молчания память Висвалдиса Лациса. Инициатором идеи была спикер Сейма, представитель Нацблока Инара Мурниеце, охарактеризовавшая Лациса как патриота Латвии, общественного работника и бывшего депутата Сейма.

Экс-депутат, бывший легионер Waffen SS и один из лидеров Третьей Атмоды Висвалдис Лацис скончался 18 апреля в возрасте 96 лет.

2017 году Лацис переиздал в Риге книгу "Латышский легион в свете истины", что стало причиной недовольства России. В частности, Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сказала, что "как бывший участник этого легиона на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей".

Однако латвийский историк, исследователь Института латвийской истории Латвийского университета Улдис Нейбургс заявил порталу Delfi, что в книге Висвалдиса Лациса нет признаков оправдания нацизма.

"Я не вижу признаков, что Висвалдис Лацис [в своей книге "Латышский легион в свете истины"] восхваляет или оправдывает нацистский режим или его преступления. Я скорее вижу, что автор говорит о нацистской оккупации, советской оккупации и старается рассмотреть период Второй мировой войны", — сказал Нейбургс.

Историк отметил, что книга Лациса — не научная работа, а публицистическая. В ней Лацис раскрывает свой взгляд и опыт в Латышском легионе SS — он сам был легионером. В работе автор использовал исторические исследования и различные свидетельства, хотя не все вопросы там рассмотрены одинаково глубоко.

По словам самого Лациса, создание латышского легиона было огромной ошибкой и преступлением по отношению к местному населению. "Первыми призвали цвет латышского народа. Парней от 19 до 25 лет. Понимаете, как уничтожают народ!", — сказал он. Лацис напомнил, что попытка создать легион в Литве провалилась, так как литовские офицеры требовали гарантий предоставления независимости. В итоге даже произошли столкновения между немцами и литовцами, которых пытались разоружить.

"Конечно, надо было избежать [создания легиона]. Зачем умирать напрасно? Мы всегда воевали в чужих мундирах… Я написал, что в обеих мировых войнах погибло столько латышей, молодых парней и мужчин, что их пеплом можно было покрыть всю латвийскую землю. Но этот пепел бесплоден, он нам ничего не дал. По-настоящему плодотворным был пепел лишь трех тысяч, которые пали в боях за освобождение Латвии. Таков мой ответ. Мы бежали и проливали свою кровь напрасно", — заявил он.