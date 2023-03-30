По просьбе зоозащитников переименовали остановку Zvēraudzētava

По просьбе общества зоозащитников из общества Dzīvnieku brīvība Департамент сообщения Рижской думы принял решение переименовать остановку 34 тролейбуса Zvēraudzētava (Звероферма).
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Поменяется и название маршрута 34 тролейбуса — теперь он будет называться Centrāltirgus — Mazā Juglas iela (вместо Centrāltirgus — Zvēraudzētava).
"Мех — все дальше в прошлом", — заявили представители Dzivnieku brīvība у себя в Facebook профиле.
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