По просьбе зоозащитников переименовали остановку Zvēraudzētava
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По просьбе общества зоозащитников из общества Dzīvnieku brīvība Департамент сообщения Рижской думы принял решение переименовать остановку 34 тролейбуса Zvēraudzētava (Звероферма).

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Поменяется и название маршрута 34 тролейбуса — теперь он будет называться Centrāltirgus — Mazā Juglas iela (вместо Centrāltirgus — Zvēraudzētava).

"Мех — все дальше в прошлом", — заявили представители Dzivnieku brīvība у себя в Facebook профиле.

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