По решению Рижской думы будут приняты пожертвования в размере 268 тыс. евро на снос памятника в парке Победы

Комитет городского развития Рижской думы сегодня утвердил прием пожертвований в размере более 268 000 евро на снос памятника советским воинам в парке Победы.

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К думе обратился фонд Ziedot.lv, который сообщил, что собрал 268 385,60 евро для сноса памятника. Сбор пожертвований был начат в мае.

Демонтаж памятника был завершен 25 августа, и в настоящее время в парке продолжается вывоз строительного мусора. Ранее сообщалось, что собранные латвийцами пожертвования на снос памятника могут быть использованы для благоустройства территории, где стоял монумент.