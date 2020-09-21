По решению Верховного суда конфискованные у Trasta komercbanka 7 миллионов евро пойдут государству, а не кредиторам

Верховный суд удовлетворил протест прокуратуры в связи с отказом администратора ликвидируемого Trasta komercbanka перечислить государству конфискованные средства в размере 7 600 979,32 евро. Поэтому Рижский суд Видземского предместья должен будет повторно рассмотреть жалобу на действия администратора и отдать в пользу государства конфискованное преступно нажитое имущество.

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17 сентября 2020 году Верховный суд, рассмотрев жалобу старшего прокурора Департамента по защите прав лиц и государства Генеральной прокуратуры, удовлетворил ее и отменил решение Рижского суда Видземского предместья, который отклонил жалобу Службы госдоходов на администратора неплатежеспособности Trasta komercbanka.

Верховный суд пришел к выводу, что, вопреки мнению администратора, конфискованное преступно нажитое имущество не является требованием кредитора, и на него не распространяются правовые нормы, регулирующие процесс неплатежеспособности и ликвидации кредитных учреждений. Конфискованное имущество, в том числе финансовые средства, полученные незаконно либо при продаже незаконно полученного имущества, должно использоваться в общественных интересах. Поэтому из этих средств нельзя удовлетворять требования кредиторов или начислять вознаграждение администратору неплатежеспособностью.

Верховный суд передал дело Рижскому суду Видземского предместья для рассмотрения в другом составе.

В декабре прошлого года Latvijas Vēstnesis сообщал, что администратор ликвидируемого банка Trasta komercbanka в ноябре второй месяц подряд не вернул никаких активов.

За 11 месяцев 2019 года администратор вернул активы в размере 1,872 млн евро, а с 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, — в размере 142,666 млн евро, в том числе в 2016 году 111,942 млн евро, в 2017 году 25,879 млн евро, в 2018 году 2,973 млн евро.

Расходы на процесс неплатежеспособности Trasta komercbanka в ноябре составили 22 040 евро. Администратор и его помощники вознаграждения не получали, расходы на содержание имущества и помещений составили 21 813 евро, расходы на публикации — 227 евро.

Гарантированные вклады в банке на 30 ноября 2019 года составили 3,762 млн евро, другие вклады — 54,341 млн евро, подчиненные обязательства — 24,913 млн евро, эмитированные банком долговые ценные бумаги — 10,087 млн евро.

Активы Trasta komercbanka на 30 ноября 2019 года составили 21,888 млн евро (в конце 2018 года — 38,62 млн евро), капитал и резервы были отрицательными — минус 73,185 млн евро.

Как сообщалось ранее, суд Видземского предместья Риги 10 марта 2017 года объявил признанный 14 марта 2016 года ликвидируемым Тrasta komercbanka неплатежеспособным, после чего был начат процесс его банкротства.

В ноябре 2019 года выяснилось, что тайными акционерами банка были руководитель администрации президента Украины Виктора Януковича — Сергей Левочкин, а также его сестра Юлия Левочкина. Об этом сообщил Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

По данным расследователей OCCRP, чуть меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом и должен был скрывать то, что Левочкины владеют этими активами.

Как отмечает The Page, под руководством Юлии Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% акций банка. Еще 43% акций принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкиных.

Также, как установили расследователи, в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании о "мегапрачечной".

Trasta komercbanka был вовлечен в теневую финансовую аферу, с помощью которой из российских банков на фиктивные компании вывели свыше $20 млрд. Следствие считает, что $20 млрд были или средствами, которые вывели из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов, или они раньше принадлежали организованной преступности.