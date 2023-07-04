По результатам экзаменов за 9-й класс подано 300 апелляций, больше всего — по математике

С момента публикации результатов экзаменов за основную школу в конце июня в Государственный центр содержания образования поступило около 300 обращений от учащихся и родителей учащихся с просьбами пересмотреть оценки, полученные на экзаменах, сообщает агентство LETA.

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Пока больше всего обращений поступило по результатам экзамена по математике — 216 обращений. Также было получено 57 заявлений о пересмотре результатов экзамена по латышскому языку и 38 заявлений о результатах экзамена по английскому языку.

Большинство апелляций было подано на пересмотр оценки одного экзамена, однако также поступило 13 обращений с просьбами о пересмотре результатов экзаменов по двум экзаменам. Получено одно заявление на пересмотр оценок всех экзаменов за 9-й класс.

Также в Государственный центр содержания образования поступили заявки от нескольких учебных заведений с разъяснениями об участии учащихся в определенной части экзамена или в дополнительных семестровых испытаниях. Проверив зарегистрированные случаи, был сделан вывод о том, что есть ученики, которые не явились на какую-либо часть экзамена или дополнительный семестровый экзамен без уважительной причины.

В тех случаях, когда обнаружены несоответствия в участии в экзамене, оценка за экзамен может быть пересмотрена, поясняет Государственный центр содержания образования, уточняя что каждый из таких случаев оценивается индивидуально.