По списку "Развитию/За!" будут баллотироваться Даниланс, Ильвес и актер Лиелайс

От партии "Развитию/За!" в 14-й Сейм будут баллотироваться профессор медицины, гастроэнтеролог Анатолий Даниланс, советница президента Латвии Иева Ильвес, а также продюссер и актре Андрис Лиелайс, который недавно вернулся из России, где жил долгие годы.

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Ранее уже сообщалось, что по этому же списку на парламентских выборах стартует нынешний министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

Напомним, выборы в 14-й Сем пройдут 1 октября 2022 года.