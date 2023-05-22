По техническим причинам не работает полная версия интернет-банка Swedbank

В понедельник утром, 22 мая по техническим причинам не открывается страница интернет-банка Swedbank.
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"На данный момент есть технические проблемы с полной версией интернет-банка (для компьютеров). Мобильное приложение работает, и мы призываем клиентов пользоваться интернет-банком через мобильное приложение", - сообщил представитель Swedbank Янис Кропс.
Специалисты работают над устранением сбоя.
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