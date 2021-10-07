По техническим причинам невозможно получить цифровой ковид-сертификат
Foto: DELFI

По техническим причинам на портале "covid19sertifikats.lv" в данный момент нет возможности создать цифровой сертификат по результатам пройденного за последние 24 часа лабораторного теста, информирует Национальная служба здравоохранения.

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НСЗ приносит извинения за причиненные неудобства.

На портале "covid19sertifikats.lv" можно посмотреть полученные цифровые ковид-сертификаты. На домашней странице доступны три вида сертификатов: о пройденном курсе вакцинации, по результатам пройденного лабораторного теста и о факте перенесенной болезни Covid-19.

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