По техническим причинам отменен последний поезд из Валмиеры в Ригу

В пятницу, 30 декабря, по техническим причинам отменен последний рейс поезда из Валмиеры в Ригу. Этот поезд Nr.867 должен был выехать из Валмиеры в 20.16.

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На домашней странице АО Pasažieru vilciens опубликовано объявление, что поезд Рига-Валмиера, который выехал из столицы в 17.16, по техническим причинам останновился в районе Гаркалне. Пассажирам пришлось пересесть на поезд Рига-Валга, который отправился на час позже рейса Рига-Валмиера.

Из-за технического сбоя отменен рейс поезда Валмиера-Рига, который должен был отправиться в столицу в 20.16.

Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.

Пассажиры, которым удалось купить билеты на отмененный рейс, могут доехать до Риги на другом общественном транспорте или такси и подать заявку в АО Pasažieru vilciens, которое возместит понесенные расходы.

Требуются четко доказуемые намерения совершить поездку конкретным поездом и подтверждение расходов на другой общественный транспорт.

Это касается как автобусов, так и такси. Например, вы можете доехать на такси до Сигулды, а оттуда продолжить путь до Риги.

31 декабря, по словам руководителя отдела корпоративных отношений АО Pasažieru vilciens Сигиты Звиедре, поезда в Валмиеру будут курсировать по расписание, просто будет заменен состав, сообщает агентство LETA.