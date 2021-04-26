По телефону 8989 можно записаться на прививку от Covid-19 в конкретное время в конкретном учреждении

С сегодняшнего дня люди, которые входят в приоритетные группы прививаемых, могут записаться по телефону 8989 на вакцинацию от Covid-19 в конкретное время в конкретном учреждении, сообщили агентству LЕТА в Минздраве.

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Неделю назад медицинские учреждения начали предлагать запись на вакцинацию в новой информационной системе ViVat, которая обеспечивает централизованную обработку данных, объединяя в единую сеть все пункты вакцинации.

Новая платформа предлагает единый календарь записи на прививки. Также она поможет медицинским учреждениям удобнее планировать заказ вакцин. Через систему ViVat факт вакцинации также регистрируется в системе электронного здравоохранения.