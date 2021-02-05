По уровню заболеваемости Covid-19 Латвия вышла на пятое место в ЕС

Кумулятивная заболеваемости в течение 14 дней в Латвии составляет 560,4 случая на 100 000 жителей. Средняя заболеваемость в ЕС — 402,3 случая. На прошлой неделе, с показателем 550,9, в Латвии был пятый самый высокий уровень заболеваемости в ЕС. Литва с показателем 533,5 находилась на шестом месте, Эстония (518,1) — на седьмом.

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Удалось снизить распространение инфекции в центрах социального ухода, но заболеваемость в обществе в целом выросла на 7%. Коэффициент репродуктивности инфекции за неделю вырос с 0,97 до 1,06, то есть 100 заболевших заражают больше, чем 100 человек. Также за неделю на 2,5% выросла динамика новых случаев, каждый день выявляется в среднем 773 новых заболевших. Вырос и процент положительных результатов тестов на коронавирус — неделю назад был 7,9%, сейчас 8%.

При этом улучшилась статистика по госпитализациям. Сейчас каждый день госпитализируют в среднем 97 человек (данные на 4.02.2021). Из 995 пациентов, находящихся в больницах, 97 находятся в тяжелом состоянии.