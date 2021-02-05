По уровню заболеваемости Covid-19 Латвия вышла на пятое место в ЕС
Foto: LETA

Кумулятивная заболеваемости в течение 14 дней в Латвии составляет 560,4 случая на 100 000 жителей. Средняя заболеваемость в ЕС — 402,3 случая. На прошлой неделе, с показателем 550,9, в Латвии был пятый самый высокий уровень заболеваемости в ЕС. Литва с показателем 533,5 находилась на шестом месте, Эстония (518,1) — на седьмом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Удалось снизить распространение инфекции в центрах социального ухода, но заболеваемость в обществе в целом выросла на 7%. Коэффициент репродуктивности инфекции за неделю вырос с 0,97 до 1,06, то есть 100 заболевших заражают больше, чем 100 человек. Также за неделю на 2,5% выросла динамика новых случаев, каждый день выявляется в среднем 773 новых заболевших. Вырос и процент положительных результатов тестов на коронавирус — неделю назад был 7,9%, сейчас 8%.

При этом улучшилась статистика по госпитализациям. Сейчас каждый день госпитализируют в среднем 97 человек (данные на 4.02.2021). Из 995 пациентов, находящихся в больницах, 97 находятся в тяжелом состоянии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
От 134 500€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€