По уровню заболеваемости Covid-19 Латвия вышла на седьмое место в ЕС
Foto: DELFI

За неделю все три балтийские страны вошли в список десяти стран с самым высоким уровнем заболеваемости Covid-10 в ЕС. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра контроля и профилактики заболеваемости (ECDC).

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По подсчетам ECDC, в период с 24 января по 6 февраля двухнедельная кумулятивная заболеваемость на 100 тысяч жителей достигла 6005,4 случаев. За неделю Латвия опустилась с 12 на седьмое место в списке стран ЕС.

Тем временем Эстония опустилась с седьмого на третье место (6705,6 случаев на 100 тысяч жителей), а Литва — с 13 места на шестое (6143,5 случаев на 100 тысяч жителей).

Сейчас средний кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны — 3509,1 случаев на 100 тысяч жителей.

Самый высокий уровень заболеваемости в течение двух недель был в Дании — 10 393,8 случаев на 100 тысяч жителей. Более 8 тысяч случаев было зарегистрировано в Словении и более 6 тысяч случаев, кроме стран Балтии, во Франции и Португалии.

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Rus.Delfi.lv

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Rus.Delfi.lv

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пандемия Covid-19
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