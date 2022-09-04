По воскресеньям снова будет курсировать поезд из Ливаны в Ригу

С 4 сентября возобновляется движение поездов по воскресеньям из Ливаны в Ригу, сообщили агентству LETA в AS "Pasažieru vilciens".

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Как и каждый год, поезд в Ригу возобновит движение прямо с вокзала Ливаны с отправлением в 16.08 и прибытием на конечный пункт - Рижский центральный вокзал - в 18.30. В пути поезд остановится еще на девяти остановках и проведет в дороге два часа 22 минуты. Планируется, что этот поезд будет курсировать до конца мая 2023 года.

С 5 сентября вступит в силу осенний график движения поездов. В осеннем расписании отменены характерные для летнего сезона дополнительные рейсы электропоездов в приморских направлениях и несколько ранее запланированных поездов в будние дни в направлении Рига-Саулкрасты и Рига-Дубулты, сохранив их курсирование только в праздничные дни.

Транзитное или безпересадочное сообщение поездов на Рижском центральном железнодорожном вокзале будет частично изменено для поездов, которые могут следовать из Скулте в Елгаву и обратно, из Саулкрасты в Слоку и обратно, из Саулкрасты в Дубулты и обратно, из Елгавы в Лиелварди и обратно, из Лиелварде в Дубулты и обратно, а также из Огре в Слоку и обратно.

В 2021 году Pasažieru vilciens перевез 11,194 млн пассажиров, что на 12,8% меньше, чем в 2020 году.