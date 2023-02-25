По всей Латвии дороги покрылись снегом и льдом
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Утром субботы, 25 февраля, снег и гололед по всей Латвии затрудняют движение по основным и региональным магистралям страны, сообщила агентству LETA предприятие Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Движение сегодня утром затруднено на нескольких участках Таллиннского шоссе, Видземского шоссе, Валмиерского шоссе, Рижской объездной дороги по обеим сторонам Даугавы, Бауского шоссе, Елгавского шоссе, Вентспилсского шоссе и Лиепайского шоссе.

Также сложные условия движения на Даугавпилсском шоссе, дорогах Екабпилс-Резекне-Лудза-Терехова, Гребнево-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы, Кокнесском шоссе и объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

Езда по региональным дорогам затруднена по всей Латвии.

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения утром к работам по содержанию дорог были привлечены 128 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Ограничения по весу, введенные во время оттепели, сохраняются и на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. На 105 участках гравийных дорог введены ограничения по весу транспортных средств.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги