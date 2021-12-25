По всей Латвии ночью — сильный снегопад; в Видземе снежный покров вырастет на 10-14 сантиметров

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила порталу Delfi, что уже вечером в субботу, 25 декабря, и в предстоящую ночь, когда над морем и заливом образуются облака, во многих местах Латвии ожидаются сильные снегопады. Ожидается, что снежный покрыв вырастет на 5 сантиметров.

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В некоторых местах Видземе ожидается очень сильный снегопад — к воскресенью, 26 декабря, снежный покров "поднимется" на 10-14 сантиметров.

В ГПСС отметили, что на побережье, а также в некоторых местах в сельской местности из-за порывистого западного и северо-западного ветра ожидается метель.

Во время снегопада видимость будет снижена до 500-1000 метров.

"Очень сильный снегопад на больших территориях будет мешать движению на автомобильных и железных дорогах, воздушному движению, а также пешеходам. Будьте очень осторожны, запланируйте провести в дороге больше времени", — призывают спасатели.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также сообщает, что сегодня вечером и следующей ночью над морем и заливом будут активно формироваться облака, которые принесут сильный снегопад во многие места Латвии.

Метеорологи добавили, что при порывах ветра на западе, на северо-западе видимость будет ухудшаться.