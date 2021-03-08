По всей Латвии обледенели дороги

Из-за снега и обледенения осложнены условиях езды по главным и региональным дорогам во всей Латвии, за исключением отдельных участков в Курземе, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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Без помех можно проехать только по Вентспилсскому шоссе от Усмы до Вентспилса и по Лиепайскому шоссе от Аннениеки до Блидене и от Калвене до Лиепаи.

Однако следует учитывать, что ситуация переменчивая. Водителям рекомендуется соблюдать большую, чем обычно, дистанцию, избегать резких маневров и выбирать подходящую скорость.

На дорогах работает 203 единицы зимней техники Latvijas valsts ceļi, очищая их от снега и обрабатывая противоскользящими материалами.

Об обледеневших участках можно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону 8000 5555.