По всей Латвии проходит проверка сирен тревоги

В понедельник с 10.00 до 10.20 Государственная пожарно-спасательная служба проводила проверку сирен тревоги. По всей стране на 3 минуты были включены сирены. Если вы услышали воющий протяжный звук: все в порядке, проверка проходит в обычном режиме.

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В случае, если вы напротив не услышали звук сирен, это тоже не повод для беспокойства — в случае реальной тревоги будут использоваться иные способы передачи информации, например, громкоговорители.

Сирены тревоги используются в случаях природной, техногенной или иной катастрофы для информирования жителей.

В Латвии установлены 164 сирены тревоги, которые размещены так, чтобы звуковой сигнал охватывал территорию радиусом примерно в 1,5 километра (в зависимости от высоты размещения, особенностей застройки территории, ежедневного шума, влажности воздуха и силы ветра).