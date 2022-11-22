По всей стране обледенели дороги: движение затруднено, задействовано 59 единиц служебной техники

Утром во вторник, 22 ноября, из-за снега затруднено движение по главным и региональным дорогам страны. Заснеженные участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 59 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi.

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Условия движения затруднены на главных автодорогах страны:

на Рижской окружной дороге (A5) по всему маршруту;

на промежутке Даугавпилсского шоссе (A6) от Даугавпилса до Яунелгавы;

на промежутке Бауского шоссе (A7) от Иецавы до Бауски;

на промежутке Елгавского шоссе (A8) от Элеи до Олайне;

на промежутке Лиепайского шоссе (A9) от Калнциемса до Апшупского перекрестка;

на промежутке шоссе Гребнево-Медуми (A13) от Гребнево до Берзгале.

Движение на региональных дорогах затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.

LVC призывает водителей быть особенно внимательными при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который незаметен, и водитель ощущает его только тогда, когда начинает маневрировать автомобилем — тормозить, маневрировать рулем и педалями.

LVC призывает сообщать о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием автотрасс, по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также через аккаунты компании в социальных сетях Twitter и Facebook.