По всей стране объявлено предупреждение о повышении уровня воды в реках

В ближайшие дни из-за дождей, таяния снега и ледохода ожидается затопление пойм рек и других низменных территорий, поэтому по всей стране объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды в реках.

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Предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии будет действовать как минимум до 4 января.

В настоящее время уровень воды поднимается почти во всех реках, в некоторых — стремительно. В Курземе и Земгале снег в основном растаял, а на востоке страны еще сохранился снежный покров около 10 сантиметров.

Уровень воды в реке Тервете, вышедшей из берегов на Рождество, на метр ниже прежнего пика у Брамберге и пока не поднимается.

Обильные осадки в ближайшие несколько дней приведут к подъему уровня воды в реках и озерах даже в тех регионах, где снег уже растаял.

С середины следующей недели морозы могут вернуться, и температура в Латгале и Видземе опустится до -10 градусов или ниже, однако прогнозы изменчивы, и вместо морозов возможна более теплая погода с обильными осадками в виде снега и дождя.