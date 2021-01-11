По заявлению Винькеле полиция начала уголовное дело о клевете против предпринимателя Бабриса
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Государственная полиция возбудила уголовное дело о клевете против председателя правления АО "Brivais vilnis" Арнольда Бабриса по заявлению бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле.

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8 января организация Sabiedriskie Satversmes Sargi опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором основатель ООО "Memory Water" Янис Плявиньш в минувшую субботу пригласил людей отправиться в "мирную поездку" в Даугавпилс, чтобы продемонстрировать отношение к ограничениям из-за Covid-19 и "обязательной вакцинации". В том же видеообращении Бабрис заявил, что заезд совмещен с "похоронной процессией" в честь Винькеле как "первой политической жертвы Covid-19".

Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска подтвердила, что в субботу, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и правила безопасности, некоторые люди организовали автомобильную поездку в Даугавпилс.

Проверки показали, что многие из них нарушали ограничения - например, ехали в машинах с людьми, не проживающими в том же домохозяйстве. Также выяснилось, что четыре человека, недавно вернувшиеся из государств с высокой заболеваемостью Covid-19, не соблюдают самоизоляцию.

В контакте с полицией некоторые люди проявляли агрессию, умышленно не подчинялись законным требованиям, хотя их неоднократно предупреждали, а также скрывали свои личности, поэтому некоторых пришлось доставить в участок.

Полиция возбудила несколько административных дел. За умышленные правонарушения люди оштрафованы на 500, 700, 900, 1000 и 1500 евро.

Также по заявлению лица возбуждено уголовное дело по факту клеветы. Изъяты вещественные доказательства, в том числе прицеп автомобиля, а также два стула и бочка с надписью "Мусорник Винькеле".

Такое правонарушение может быть наказано принудительными работами или штрафом.

Как уже сообщалось, аналогичная поездка была организована 26 декабря прошлого года в Лиепаю.

Прямая трансляция поездки показала, что среди организаторов и участников мероприятия были Плявиньш и Бабрис. Оба они и ранее призывали к акциям по выражению недовольства мерами безопасности, введенными для ограничения распространения Covid-19. В связи с этой поездкой полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях.

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