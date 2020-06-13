Побереги свою жизнь и жизнь дорожного рабочего. В Латвии стартует дорожная кампания "Не наезжай на меня!"

Госпредприятие Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) объявило о запуске информационной кампании "Не наезжай на меня!" ("Nebrauc man virsū!"), в ходе которой будет призывать участников дорожного движения изменить свои привычки и особо тщательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы с уважением относиться к ведущим дорожные работы специалистам и их служебной технике.

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Предприятие поясняет, что летом, в самый разгар ремонтных работ на дорогах Латвии, на обочинах и проезжей части зачастую размещена строительная техника, а вокруг нее хотят работники. В данном случае нарушение водителем скоростного режима и неспособность своевременно отреагировать способно привести в особо опасным ситуациям.

"Превышая разрешенный порог скорости на участке ремонтных работы (50 или 70 км/ч), шофры создают дополнительный риск как своей безопасности, так и безопасности сотрудников LAU. Статистика свидетельствует, что ДТП, в которых из-за невнимательных и агрессивных автоводителей страдают наши работники, происходят каждый год", — пояснили в Latvijas autoceļu uzturētājs. Печальный антирекорд поставил 2016 год, когда произошло 5 аварий такого рода.