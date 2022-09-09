Побочные эффекты после вакцин от Covid-19: планируется выплатить более 150 000 евро в компенсациях

Государственное агентство лекарств (ZVA) решило выплатить 10 000 евро и 142 290 евро в качестве компенсации за побочные эффекты, вызванные вакцинацией против Covid-19, сообщили агентству LETA в ZVA.

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Как сообщила руководительница отдела по связям с общественностью ZVA Дита Окмане, на данный момент в ведомство поступило 75 заявлений о возмещении вреда здоровью, который мог возникнуть в результате побочных эффектов от вакцин против Covid-19.

В целом ZVA уже рассмотрело 39 заявлений о возмещении ущерба, а 36 требований о компенсации ущерба находятся на рассмотрении.

В двух рассмотренных случаях ZVA приняло решение о предоставлении компенсации. В одном случае было принято решение о присуждении компенсации в размере 10 000 евро за вред здоровью средней тяжести, а во втором - максимальной компенсации в размере 142 290 евро за тяжкий вред здоровью.

На этой неделе ZVA направило эти решения в Министерство здравоохранения. На следующем этапе в установленном порядке Минздра обратится в Кабинет министров с просьбой принять решение о выплате компенсации.

LETA уже писало, что решение о предоставлении компенсации принимает ZVA, куда необходимо подать заявление на получение компенсации. Согласно закону “Об управлении инфекцией Covid-19”, это можно сделать не позднее двух лет с момента обнаружения побочных эффектов, но не позднее трех лет с даты вакцинации.

Компенсация будет доступна людям, которые получили в Латвии вакцину, зарегистрированную в Европейском агентстве лекарственных средств. Ее могут выплатить в том случае, если ущерб здоровью или жизни напрямую связан с побочным эффектом вакцины, указанным в описании медикамента, и в результате у человека возникли длительные или постоянные нарушения здоровья, из-за которых самообслуживание и функциональные возможности не восстановились в течение 26 недель.

Чтобы подать претензию, нужно будет заполнить форму заявления и приложить заключение медицинского работника о возможной причинно-следственной связи проблем со здоровьем с побочными эффектами вакцин от Covid-19.

В случае смерти пациента подать заявление на компенсацию может подать наследник.