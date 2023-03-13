Почасовая ставка оплаты труда педагогов повысится с 1 сентября, концептуально решила коалиция

В понедельник, 13 марта, партнеры по правительственной коалиции концептуально договорились о повышении с 1 сентября почасовой ставки учителям. Также будет отыскиваться возможность повысить зарплаты педагогам

малокомплектных школ.

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На пресс-конференции после встречи партнеров по коалиции министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич ("Новое Единство") сообщил, что стороны концептуально поддержали предложение Министерства образования и науки о повышении с 1 сентября этого года почасовой оплаты труда учителя в общеобразовательных школах до 8,50 евро, в дошкольном образовании — до 7,75 евро.

Ринкевич подчеркнул, что коалиция еще вернется к этому вопросу, так как нерешенным вопросом остается ситуация с оплатой труда педагогов учебных заведений при Министерстве культуры. Кроме того, будут уточнены фискальные последствия этого предложения.

Представитель Национального объединения Янис Эглитс добавил, что на встрече также был рассмотрен опыт других стран в определении заработной платы педагогов, чтобы "не предпринимать действий, которые могут иметь критическое значение для регионов".

В свою очередь, глава парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заявил, что коалиция по-прежнему будет обсуждать модель финансирования заработной платы учителей в целом, чтобы повышалась только не почасовая ставка, но и рост зарплат ощущался в малокомплектных школах.

"Важно, чтобы зарплата педагогов не повышалась за счет закрытия школ. Это должен быть более широкий подход, потому что повышение зарплаты должны почувствовать и те, кто работает в регионах", — сказал Таварс.

Как уже сообщалось, не получив четких гарантий со стороны правительства и Министерства образования и науки, что будут выполнены обещания по повышению зарплат педагогам и балансировке нагрузки, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) решил в конце апреля начать забастовку учителей.