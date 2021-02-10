Пакет из 16 телеканалов, которые с сегодняшнего дня, 10 февраля, исключены из программы ретранслируемых на территории Латвии, попал под опалу не из-за содержания этих каналов, а из-за правовых вопросов, отмечает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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"У нас не было возможности выяснить представителей этих программ. Мы получили информацию от компании TEM LV (входит в холдинг Baltijas Mediju Aliance, совладельцу которого, Олегу Солодову, предъявили обвинение в нарушении международных санкций, — прим. ред.), что у нее больше нет прав представлять эти каналы в Латвии", — пояснил глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

"Такую же информацию мы получили от операторов кабельного телевидения. Мы также обращались к компании Fox Vision, которая, судя по информации в СМИ, могла бы быть новым представителем. Но там нам не ответили и никаких документов не представили", — утверждает Аболиньш.

Он пояснил, что по латвийскому законодательству при смене представителя канала соответствующие документы должны быть оформлены в течение семи дней. Этого сделано не было, идентифицировать того, кто их представляет, не удалось. Раз нет законного представительства, то и ретранслировать эти каналы в Латвии пока что нельзя.

Напомним, регулятор решил исключить REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, Киномикс, Наше новое кино, Родное кино, Индийское кино, Кинокомедия, Киносерия, КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ, HD Life.

Могут ли они вернуться?

"Это решение существенно отличается от запрета "России-РТР", где проблемы были именно по содержанию. […]Так что можно предположить, что если все будет правильно и оперативно сделано со стороны нынешнего и предыдущего представителя, то очень вероятно, что в скором будущем их распространение возобновится. Тут нет принципиальной преграды", — считает глава правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмар Мулс.

Ивар Аболиньш подтвердил: упомянутые каналы могут вернуться, хотя и не обязательно очень быстро.

"Если кто-то пожелает включить эти каналы и программы в список ретранслируемых на территории Латвии, ему необходимо обратиться в наш совет с соответствующей заявкой. Нашей обязанностью является рассмотреть эту заявку в течение одного года. Так что срок — до одного года. Мы проверим выгодополучателя, а также всю остальную информацию, и если все будет в порядке, то эти программы могут быть возвращены", — сказал собеседник ЛР4.