Почему море в жару бывает таким холодным? Во всем виноват апвеллинг
Foto: F64

В четверг утром на большей части латвийского побережья температура воды в море составляла +20..+24 градуса. Однако на пляжах Риге, а также в Саулкрасты, невзирая на жару, вода в море все еще холодная.

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Теплая вода — на всем Курземском побережье и на севере Видземского побережья.

В Риге, Адажском и Саулкрастском краях — вода в море намного холоднее. Это происходит из-за апвеллинга — явления, когда ветер дует с берега или параллельно берегу, и холодная вода с большой глубины может попадать на мелководный берег.

В шесть утра четверга температура воды в порту Скулте и у наблюдательной станции Даугавгрива составляла всего около +10 градусов.

В минувший вторник температура воды в Даугавгриве упала до +5,5 градусов, при этом Рижская дума сообщила, что температура воды в зоне для купания была примерно на десять градусов выше. Скорее всего, разница объясняется тем, что температура воды в месте купания измеряется ближе к берегу и на мелководье, а на наблюдательной станции измерения проводятся дальше от берега и на большей глубине.

Согласно сообщению Юрмальской думы в среду днем температура воды в Булдури была +17 градусов, а на других пляжах — +19 градусов.

Температура воды в большинстве рек и озер составляет +22…+27 градусов.

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LETA

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LETA
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