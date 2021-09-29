Почему против автора мурала на улице Тербатас начали уголовный процесс

Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовный процесс в связи с предполагаемой детской порнографией в произведениях искусства художника Кристианса Бректе, поскольку их можно увидеть в публичной среде, сообщили представители Госполиции агентству LETA.

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Уголовный процесс возбужден в соответствии со второй частью 166 статьи Уголовного закона о распространении материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

"Процесс возбужден с учетом того, что эти произведения опубликованы в публичной среде, доступной для всех. Наличие нарушений в конкретной ситуации будет выяснено в ходе расследования", — сообщила представительница Госполиции Гита Гжибовска.

Ранее адвокат Виктория Яркина (Stabilitātei!) обратилась в Госполицию с просьбой оценить, возможное, по ее мнению, изображение детской порнографии в произведениях Бректе, сообщает Latvijas Televīzija.

"Я констатировала, что в публичный доступ выставлены работы художника, часть из которых можно купить. На некоторых изображены несовершеннолетние или малолетние дети, преимущественно девочки. Эти картины, с моей женской точки зрения, возможно содержат элементы порнографии", — пояснила Яркина.