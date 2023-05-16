Почему ремонтируют недавно асфальтированную дорогу? Объясняет LVC

На сайте предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC) указано, что в настоящее время ремонтные работы ведутся на 32 участках дорог государственной дорожной сети. Между тем жители недоумевают, почему участки дороги, находящиеся в отличном состоянии, снова ремонтируют? Об этом со ссылкой на программу Латвийского телевидения 4. studija пишет rus.lsm.lv.

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Как пояснила начальник отдела коммуникаций LVC Анна Кононова, многие асфальтированные участки главных и региональных дорог отремонтированы с помощью софинансирования из фондов ЕС. "Европейская комиссия, предоставляющая средства, требует, чтобы мы инвестировали эти деньги наиболее полезным и устойчивым способом, а это значит, что мы должны не только разово инвестировать эти деньги при строительстве или реконструкции участка дороги, но также затем обеспечить, чтобы дорога прослужила как можно дольше, поэтому мы должны следить за состоянием этой дороги", — подчеркнула Кононова.

"Мы как обычные участники дорожного движения этого не видим, это видят инженеры, которые делают замеры и смотрят на это дорожное покрытие по-другому. Уже есть микротрещины, уже есть другие мелкие повреждения, и, если мы не заменим покрытие, они увеличатся", — сказала Кононова.

В настоящее время в Латвии около 7 тысяч километров гравийных дорог, которые утратили значение государственных и которые LVC передаст самоуправлениям. Пока эти дороги обслуживаются методами повседневного содержания. Капитальных вложений нет, там не будет производиться ремонт, замена покрытия и тому подобное, будут проводиться обычные ремонтные работы.