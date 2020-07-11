Почти 100 иностранным студентам предоставлены стипендии для учебы в вузах Латвии
Foto: LU fotoarhīvs

Почти 100 иностранным студентам в 2020/2021 академическом году предоставлены стипендии для учебы в латвийских вузах, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве развития образования.

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Иностранным студентам предоставлено 95 стипендий для учебы и 24 стипендии для участия в исследовательских программах вузов.

В этом году агентство получило 348 заявлений на получение стипендий от представителей 33 стран. Стипендии были предоставлены студентам из 27 стран.

Наибольшее количество стипендиатов - 44 студентов и одного исследователя - примет Рижский университет Страдиньша. 14 студентов и 11 исследователей примет Латвийский университет, 21 студента и трех исследователей - Рижский технический университет.

Больше всего стипендиатов представляет Украину - 16. Также стипендии предоставлены 11 представителям Узбекистана, 10 представителям Финляндии, из Германии, Италии и Израиля будет по девять стипендиатов, из Азербайджана - восемь.

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Source

LETA

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Source

LETA

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Азербайджан Латвийский университет
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