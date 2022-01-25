Почти 100 тысяч латвийцев в возрасте 60+ не привились от Covid-19

Для 90%-ного охвата вакцинацией возрастной группы старше 60 лет привить от Covid-19 еще нужно 46 500 человек, говорится в подготовленной Министерством здравоохранения информации к заседанию правительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Средний охват первой дозой вакцины среди людей старше 60 лет составляет 81,2%, что означает, что из 527 348 жителей этого возраста по крайней мере 428 052 получили первую прививку, а 99 296 еще не прививались.

Как отмечает Минздрав, есть две возрастные группы, где охват вакцинацией ниже средних показателей. Самая низкая она в возрастной группе старше 90 лет, где по крайней мере одну прививку получили 9006 человек, или 58,1%, а 6504 человека в этой возрастной группе еще не прививались.

Вторая группа - люди в возрасте от 80 до 89 лет, где охват первой дозой вакцины составляет 74,6%.

В возрастных группах от 60 до 69 лет и от 70 до 79 лет охват вакцинацией превышает средний показатель (81,2%) и составляет соответственно 85% и 81,6%.

По данным Минздрава, до 24 января по крайней мере одну дозу вакцины получили 70,4% жителей, в том числе начали вакцинацию 2,7%, а завершили ее 67,7%. Бустерные вакцины получили 21,7% населения.