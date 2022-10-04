Почти 13 000 домохозяйств уже обратились за поддержкой для снижения цен на энергоносители

За первые три дня почти 13 000 домохозяйств обратились за поддержкой для снижения чрезвычайного роста цен на энергоносители, и 94% заявок поданы на одноразовую помощь в размере 60 евро на отопление дровами без добавления чеков, сообщил директор портала SIA ZZ Dats и разработчик www.epakalpojumi.lv Эджус Жейрис.

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С 1 октября интенсивность подача заявок была стабильной, добавил он.

На портале www.epakalpojumi.lv обращаться за мерами поддержки могут те, кто использует гранулы или брикеты, дрова, а также электроэнергию для отопления, если ее ежемесячное потребление составляет более 500 киловатт-часов (кВтч). Чтобы использовать эту опцию, домовладелец или арендатор должен авторизоваться на портале с помощью электронной подписи, ID-карты или через один из интернет-банков.

С 1 по утро 4 октября на портале www.epakalpojumi.lv было подано 12 818 заявлений о мерах поддержки домохозяйств. Из них 9 057 подано путем авторизации на портале, а 3 761 обращение зарегистрировано муниципалитетами.

Почти 800 заявлений поступило от собственников и арендаторов домов в Резекненском крае, более 600 - в Кулдигском крае, более 500 из Риги.