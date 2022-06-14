Почти 140 млн евро за пять лет. В такую сумму обойдется ремонт пяти объектов транспортной инфраструктуры Риги

Кабинет министров сегодня принял к сведению доклад "Об обновлении и перестройке объектов стратегически важной транспортной инфраструктуры города Риги". В документе речь идет о необходимых ремонтах 5 объектов: Вантового, Земитанского и Воздушного мостов, путепровода Густава Земгала и набережной улицы Мукусалас. Правительство планирует выделить Рижской думе займы на ремонты этих объектов.

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В докладе Министерства сообщения говорится, что указанные объекты инфраструктуры находятся в критическом состоянии, и необходимо провести их полную реконструкцию, чтобы обеспечить их дальнейшее функционирование в соответствии с планируемой пропускной способностью. Такая реконструкция требует больших финансовых затрат. В качестве источника финансирования в докладе указана Рижская дума. Однако сама Рижская дума собирается брать займы в государственном бюджете. Добро на получение таких государственных займов и планирует дать правительство.

Проекты планируется реализовывать в период с 2022 по 2026 год включительно. Необходимо отметить, что сроки, стоимость и в целом реалистичность воплощения в жизнь проектов зависит, в том числе, от динамики роста цен на строительные материалы. Напомним, что совсем недавно в Риге по этой причине — город и строители не могли договориться о компенсации удорожания материалов — временно приостанавливалось возведение путепровода Скулте, призванного решить многолетнюю проблему пробок на Саркандаугаве в районе железнодорожного переезда.

Роль Риги в транспортной инфраструктуре страны

Текущая пропускная способность столичных мостов недостаточна, говорится в докладе. В час-пик интенсивность движения на мостах Риги (до пандемии Covid-19) превышала их реальную пропускную способность. На Островном мосту она была превышена в 1,2 раза, на Вантовом — в 1,6 раз. Загруженность мостов через Даугаву возрастает на 4% ежегодно.

По приблизительным подсчетам, потери от пробок при пересечении Вантового моста составляют около 6-7 млн. евро в год, от пробок через путепровод у ВЭФ — около 3-4 млн. евро в год. В докладе указывается и на то, что аварийное закрытие хотя бы одного вышедшего из строя моста — как это было с Деглавским мостом — резко увеличивает нагрузку на всю остальную транспортную инфраструктуру.

В документе подчеркивается, что жители Риги составляют 32% от всего населения страны, в столице создается при этом 56% ВВП Латвии. По данным 2020 года, в столице работали более 97 тысяч человек, проживающих за пределами Риги. То, что они приезжают на работу в город, также увеличивает нагрузку на транспортную инфраструктуру.

В докладе содержатся и подробные описания технического состояния 5 объектов транспортной инфраструктуры, которые нуждаются в реновации и перестройке. Указана и стоимость реконструкций.

В случае с четырьмя мостами (Вантовый, Воздушный, Земитанский и Густава Земгала) цели проводимой реконструкции — идентичны:

Мосты должны быть после перестройки приспособлены как для автомобильного, так и для велосипедного и пешеходного движения. Перестройка моста должна решить проблемы организации движения и создать условия для развития предпринимательства, в том числе:

-создание инфраструктуры транспортной сети должно способствовать развитию индустриальных территорий в пригородах;

-транспортный поток должен быть перенаправлен из центра в менее обжитые районы;

-должна развиваться сеть велодорожек.

В случае с набережной улицы Мукусалас — в силу специфики объекта — цели реконструкции несколько иные.

Воздушный мост

Этот мост был сдан в эксплуатацию еще в 1906 году. Это путепровод через железную дорогу самой центральной улицы города — Бривибас. Мост часто неофициально называют "вэфовским". Перестройка промежуточных и пролетных опор моста производилась в 1963 году. В период 1996-1997 годов был произведен капитальный ремонт, в 2019 году заменено асфальтовое покрытие и забетонированы опоры моста.

Техническое состояние: констатированы общие и обширные повреждения как пролетных, так и опорных конструкций, вызванные коррозией, что снижает несущую способность моста.

Сроки реализации и затраты: проект планируется реализовать с 2023 по 2026 год, стоимость — 14, 978 млн евро, включая НДС.

Путепровод Густава Земгала

Это самый новый объект, попавший в список нуждающихся в реконструкции. Строительство моста, соединяющего района Новой Тейки с Межапарком, Саркандаугавой и проспектом Виестура, было начато в 1988 году. Объект был сдан в эксплуатацию в 1998 году. Никакие ремонтные работы с этого момента не проводились.

Техническое состояние: техническое состояние путепровода неудовлетворительно с эксплуатационной точки зрения. Отдельные конструктивные элементы существенно повреждены.

Сроки реализации и затраты: проект планируется реализовать с 2024 по 2026 год, стоимость — 32, 248 млн евро, включая НДС.

Мост Йорга Земитана

Этот путепровод через железную дорогу соединяет улицы Чака и Дзелзавас, центр города и Пурвциемс в районе торгового центра Domina и станции "Земитаны", с которой отправляются электрички в сторону Саулкрасты. Мост относительно новый — сдан в эксплуатацию в 1985 году. В советское время носил название Ошкалнский, потом был переименован. Асфальтовое покрытия моста обновлялось несколько раз — в 2004, 2013 и 2019 годах.

Техническое состояние: с точки зрения несущей способности мост находится в удовлетворительном техническом состоянии, которая достаточна для ежедневных и теоретических нагрузок. Но состояние моста неудовлетворительно с эксплуатиционной точки зрения. Некоторые конструктивные элементы моста значительно повреждены.

Сроки реализации и затраты: проект планируется реализовать с 2024 по 2026 год, стоимость — 36, 474 млн евро, включая НДС.

Вантовый мост

Этот мост через Даугаву был сдан в эксплуатацию в 1982 году. С 1995 по 1999 год произведен ремонт гидроизоляции, вантов и барьеров моста. В 2002 году обновлена эстакада правого берега, в 2007 и 2020 годах — частично обновлялось асфальтовое покрытие моста.

Техническое состояние: не констатировано снижение механической прочности, несущей способности и устойчивости балочных конструкций моста. Однако состояние с точки зрения эксплуатации и долговечности использования — неудовлетворительное.

Сроки реализации и затраты: проект планируется реализовать с 2023 по 2026 год, стоимость — 32, 536 млн евро, включая НДС.

Набережная улицы Мукусалас

Речь идет о части набережной от Каменного до Островного моста, где сейчас активно развиваются офисные центры, в этот район перенесены и здания Латвийского университета. В последние годы в этом районе появилась зона отдыха на Луцавсале. Публично звучат призывы оборудовать на набережной левого берега полноценный и благоустроенный променад вдоль Даугавы — аналогичный променаду вдоль реки на правом берегу. Набережная в нынешнем виде — от Каменного до Железнодорожного моста была построена еще в 1958 году. Свидетельство того времени — советская символика в оформлении ограды набережной.

Набережная улицы Мукусалас периодически подвергалась эпизодическим ремонтам. Например, производился ремонт бетонных булыжных покрытий, тротуарных покрытий и так далее.

Техническое состояние:

Капитальный ремонт не производился с момента постройки набережной в конце 19 века;

Общий износ берегового укрепления составляет от 50% до 90% на различных обследованных участках;

При реконструкции в соответствии с этапами реконструкции для уменьшения деформаций и повреждений должен быть предусмотрен частичный ремонт элементов конструкций. Особенно — на проблемных этапах, предусматривающий ремонт подводных креплений и восстановление фасадной стены гранитно-каменного крепления;

При подводном обследовании участка от Железнодорожного моста до Каменного моста было установлено, что плиты кордона и гранитные плиты оторвались от основания и образовали трещины, в результате чего не держатся и отваливаются по всей длине. С учетом конструктивных деформаций подводной части защитной стенки, выявленных в результате подводного обследования (сломанные призматические сваи, разливы ниже линии кордона), необходимо произвести реконструкцию крепления к берегу на всем протяжении этого участка.

Результат реконструкции:

Будет устранена нестабильность укреплений, устранены повреждения. Проект предусматривает строительство новой кордонной стены на участке между Каменным и Железнодорожным мостом, а также создание сопутствующей инфраструктуры на участке от Каменного до Островного моста.

Большое внимание планируется уделить эстетике. Предусматривается, максимально использовать старые элементы набережной для аутентичного воспроизведения исторического стиля города, а также для обеспечить конструктивную устойчивость района береговых укреплений.

Укрепление набережной улицы Мукусалас планируется на следующих этапах строительства:

Этап 1: строительство инфраструктуры на участке от Каменного моста до моста через Килевейнский ров;

Этап 2: строительство инфраструктуры на участке от моста через Килевейнский ров до моста через Бикенгравис;

Этап 3: строительство инфраструктуры на участке от Каменного моста до дамбы АВ;

Этап 4: строительство пешеходного моста под Каменным мостом.

Сроки реализации и затраты: проект планируется реализовать с 2023 по 2026 год, стоимость — 22, 857 млн евро, включая НДС. Плюс в том, что строительный проект уже разработан за средства Рижской думы.