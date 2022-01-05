Почти 15% населения Латвии прошли ревакцинацию против Covid-19
Foto: LETA

Бустерную вакцину против Covid-19 уже получили почти 15% населения Латвии, свидетельствуют расчеты агентства LETA, основанные на данных Национальной службы здравоохранения.

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В Латвии курс вакцинации против Covid-19 уже прошли 1,265 млн человек, получив две дозы вакцины или, в случае с препаратом Johnson&Johnson (J&J) - одну вакцину. 1,316 млн человек начали процесс вакцинации.

Таким образом на данный момент 69,92% населения получили по крайней мере первую вакцину или вакцину J&J против Covid-19, а завершили процесс вакцинации 67,23% жителей, из которых 21,538% привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Охват ревакцинацией среди населения в целом достиг 14,47% - дополнительную дозу получили 272 537 человек.

В первые дни нового года показатель вакцинации отстает от начала декабря прошлого года. В первой половине декабря в среднем вакцинировалось примерно 10 100 человек в день, но с наступлением сезона отпусков интерес к вакцинации снизился: в среднем чуть более 6000 человек в день вакцинировались в рождественскую неделю и заключительную неделю 2021 года.

После очень низкого уровня вакцинации в начале года активность возросла в его первые рабочие дни: во вторник было вакцинировано более 9300 человек. Вчера 869 человек получили первую вакцину, 1281 человек - вторую, еще 260 человек получили вакцину "J&J" и почти 7000 человек прошли ревакцинацию.

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