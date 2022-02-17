Почти 26% латвийцев получили бустерную вакцину от Covid-19

По расчетам агентства LETA, основанным на данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ), более 72,5% привитых от Covid-19 к среде, 16 февраля, получили бустерную вакцину.

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В среду вакцину от Covid-19 получил 1921 человек: первую прививку сделали 98 человек, процесс вакцинации завершили 430 человек, в том числе 42 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а бустерную прививку получили 1393 человека.

На данный момент процесс вакцинации завершили 68,84% населения Латвии, а 25,8% жителей получили бустерную вакцину.