Почти 52% жителей Латвии старше 12 лет привились от Covid-19
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По данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получило более половины или 51,78% населения старше 12 лет.

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На сегодняшний день в Латвии сделана 1 502 201 инъекция, в том числе 743 033 человека получили первую дозу вакцины и 759 168 человек завершили процесс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 653 049 человек в возрасте старше 12 лет. Таким образом, 51,78% населения, имеющего доступ к вакцинации, получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, а 44,95% завершили процесс вакцинации.

В понедельник от Covid-19 привиты 4568 человек, из которых 2139 получили первую дозу вакцины, 2143 — вторую дозу, а 286 были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson.

В понедельник в Латвии вакцинацию от Covid-19 проводили 157 медицинских учреждений.

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LETA

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LETA
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