Почти 8% латвийцев получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19
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В минувшие выходные продолжалась вакцинация населения во всех открытых приоритетных группах. Во время пасхальных каникул вакцинацию проводили крупные центры вакцинации. В общей сложности 121 868 человек в Латвии получили хотя бы одну дозу вакцины, что составляет почти 8% взрослого населения страны, сообщили Delfi в Министерстве здравоохранения.

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После открытия трех приоритетных групп для вакцинации во время пасхальных праздников, вакцину от Covid-19 постепенно получают жители с хроническими заболеваниями, люди проживающее в одном домохозяйстве с хронически больными детьми или детьми с иммуносупрессией. Постепенно на вакцинацию приглашаются и лица, ухаживающие на дому за тяжелобольными. Вакцинация также продолжается для медицинских работников, сотрудников и клиентов центров социальной помощи, в том числе и для жителей старше 70 лет.

Приглашения поступят постепенно

В ходе работы крупных центров на Пасху были получены ценные выводы для дальнейшего улучшения процесса, такие как более своевременное оповещение населения, особенно перед вакцинацией в праздничные дни, более четкая информация о необходимости документов и укрепление потенциала колл-центра.

Ввиду растущего числа групп, подлежащих вакцинации, и вопросов о процедурах вакцинации Министерство здравоохранения подготовило сводку, в которой кратко объясняются принципы и процедуры вакцинации.

Жители, подавшие заявку на вакцинацию, будут постепенно получать приглашения на вакцинацию — некоторые получат приглашения в крупные центры вакцинации 6 и 7 апреля, остальные в ближайшие недели к семейным врачам и в медицинские учреждения. Вакцинация осуществляется постепенно, с учетом принципов приоритетных групп, времени подачи заявок и готовности прибыть на место вакцинации в предполагаемый день и время.

Все подавшие заявку будут привиты

Те жители, которые не смогли воспользоваться возможностью пройти вакцинацию в эти выходные, не потеряют свою приоритетную очередь на вакцинацию. Все жители, подавшие заявку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, но еще не получившие вакцину, будут приглашены на вакцинацию в ближайший пункт от местожительства, или в крупные центры, когда они возобновят работу.

Решение об открытии крупных центров принимает рабочая группа по вакцинации населения против Covid-19 Министерства здравоохранения с учетом готовности населения к вакцинации и количества имеющихся вакцин. При нынешнем количестве вакцин, медицинские учреждения и семейные врачи справляются с процессом вакцинации.

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