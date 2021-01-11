Почти абсолютная независимость и размытые планы: что выявила ревизия Госконтроля в прокуратуре Латвии

Госконтроль завершил ревизию, в рамках которой углубленно оценивал эффективность расследования и судебного рассмотрения экономических и финансовых преступлений. В сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценивалась работа прокуратуры как ключевого института досудебного уголовного производства, государственного обвинения, применения уголовно-правовых и уголовно- процессуальных норм.

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Госконтроль пришел к выводу, что в нормативных актах нет препятствий для эффективной работы прокуратуры, но необходимы существенные изменения в понимании ее независимости и современный подход к реализации управленческих функций. Это не только повысит способность прокуратуры выполнять свои основные функции, но и будет способствовать эффективному использованию имеющихся в ее распоряжении ресурсов.

Процент прокуроров вдвое выше, чем в других странах

Как отмечает Госконтроль, прокуратура — единый трехуровневый институт, который играет центральную роль в обеспечении законности, уменьшая чувство безответственности и безнаказанности в стране. "К сожалению, различные оценки по-прежнему подтверждают наличие недостатков в выявлении и расследовании серьезных уголовных преступлений в Латвии. Кроме того, усилия по снижению коррупции, возможно, не увенчались успехом, поскольку нет заметного улучшения индекса восприятия коррупции", — отмечает ревизионный орган.

Статистика показывает, что по ресурсам прокуратуры Латвия не отстает от других стран. В Латвии на 100 000 жителей приходится 23,5 прокурора, тогда как в других странах этот показатель составляет 12,1. Кроме того, в Латвии относительно большое количество прокуроров работает в Генеральной прокуратуре. В других странах это 8,1% всех прокуроров, а в Латвии — 17,7%.

Госконтроль ссылается на заключение Венецианской комиссии, согласно которому прокуратура как часть судебной системы не является судом, и ее независимость не следует понимать так же категорично, как независимость судебной власти. Независимость прокуроров — не то же самое, что независимость судей.

В Латвии прокуроры слишком независимы

Ревизия показала, что в Латвии понятие независимости прокуратуры и прокурора трактуется шире, чем следует из рекомендаций и заключений международных институтов. В частности, в Латвии независимость прокурора означает не только запрет внешнего влияния на ход конкретных уголовных дел и принимаемые по ним решения, но считается почти абсолютной.

На практике это ограничивает возможность привлечения прокуратуры к ответственности за результаты ее работы, сотрудничество с органами государственного управления в разработке политики предупреждения преступности и борьбы с ней, а также позволяет прокуратуре не применять принципы надлежащего управления и эффективности, применяемые другими учреждениями государственного управления.

Планы прокуратуры слишком размыты

По мнению экспертов ОЭСР, представление о почти абсолютной независимости прокуратуры способствовало ее изоляции от проводимых в стране реформ, целью которых является модернизация и оптимизация госорганов, в том числе судебной системы.

Например, хотя прокуратура разрабатывает оперативные стратегии и планы работы, они носят настолько общий характер, что не дают представления о вкладе прокуратуры в борьбу с преступностью и не могут использоваться для оценки эффективности ее работы.

В прокуратуре не создана такая система контроля, которая охватывала бы все функции и оперативные процессы, и это существенно усложняет выполнение обязанностей, отмечает Госконтроль.

20 рекомендаций, чтобы стать лучше

В Латвии нет понятного и прозрачного разделения компетенции между структурными подразделениями прокуратуры, что предусмотрено международной практикой. Внутренние правовые акты прокуратуры также четко не определяют юрисдикцию структурных подразделений прокуратуры, а институт вышестоящего прокурора действует без отслеживания.

Госконтроль дал прокуратуре 20 рекомендаций по повышению эффективности работы и намерен обратиться в Сейм, Кабинет министров, а также в совет по предотвращению преступности с предложениями о возможностях улучшения регулирования деятельности прокуратуры.