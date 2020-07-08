Почти четверть миллиона в год: доходы ректоров латвийских вузов растут

Годовой прирост дохода некоторых ректоров государственных университетов Латвии составляет десятки тысяч евро. У ректоров РТУ и университета имени Страдиня доходы превысили 200 000 евро в год, пишет "Открытый город".

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Издание ссылается на информацию Службы госдоходов (VID). Из нее следует, что самые высокие доходы в прошлом году были у ректора Рижского технического университета (РТУ) Леонида Рибицкиса — в 2019 году он заработал 219 000 евро (в 2018 году общая сумма составила 205 000 евро). Помимо ректорской, он занимает еще 15 различных должностей. В прошлом году РТУ заплатил Рибицкису 179 000 евро. Кроме того, он получает пенсию — 38 000 евро в год или чуть более 3000 евро в месяц.

На втором месте находится ректор Рижского университета им. Страдиня Айгар Петерсон. В 2018 году его доход составил 166 000 евро, а в прошлом году — уже 209 000 евро. Как руководитель вуза он получает 150 000 евро, еще 17 000 евро он заработал в Детской клинической университетской больнице. Отчасти скачок дохода вызван продажей имущества стоимостью 23 000 евро, кроме того, Государственное агентство социального страхования выплатило ему пособие в размере 19 000 евро.

На третьем месте — руководитель Латвийского сельскохозяйственного университета (LLU) Ирина Пильвере с годовым доходом 149 000 евро. В 2018 году она заработала меньше — 119 000 евро. Ее доход за 2019 год состоит из зарплаты (73 000 евро), гонораров (22 000 евро), стипендии от вуза (1700 евро). Также она получает пенсию (8500 евро в год) и еще две зарплаты — от Latvijas valsts meži (33 000 евро) и Ziedi JP (8000 евро).

Самым бедным оказался ректор Латвийской Национальной академии обороны Валтс Аболиньш — он получает только 36 300 евро в год, и это его единственный доход.

Общий доходы остальных руководителей государственных вузов в 2019 году выглядят так (суммы округлены): ректор Вентспилсской высшей школы Карлис Креслиньш — 85 600 (зарплата за работу ректором — 82 500), ректор Лиепайского университета Даце Маркус — 80 500 евро (48 700), ректор Высшей банковской школы Андрис Сарновичс — 78 900 (70 700), ректор Резекненской технологической академии Ивета Митуле — 76 600 (47 400), ректор Латвийской Академии художеств Кристапс Зариньш — 74 400 (74 300), ректор Даугавпилсского университета Ирена Кокина — 71 300 (55 700), ректор Латвийской музыкальной академии им. Я. Витолса Гунтарс Пранис — 61 400 (48 700), ректор Видземского университетского колледжа Гатис Круминьш — 60 600 (47 400), ректор Латвийской академии культуры Рута Муктупавела — 58 100 (25 100), ректор Латвийской морской академии Кристине Каржова — 55 300 (43 600), ректор Латвийской академии спортивной педагогики Юрис Грантс — 39 900 (31 500).