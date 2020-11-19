Почти две трети выявленных в среду случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге и Даугавпилсе

Из выявленных за прошедшие сутки 366 случаев заражения Covid-19 почти две трети или 231 случай зарегистрирован в Риге и Даугавпилсе, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения, а совокупное количество выявленных за последние 14 дней случаев Covid-19 в столице составляет 2023.

В свою очередь в Даугавпилсе за прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая Covid-19. Совокупное число случаев Covid-19 выявленных в городе за последние две недели составляет 525.

Сравнительно большой рост новых случаев заражения отмечен также в Адажском и Аглонском краях. В Адажском крае вчера был выявлен 31 заболевший, а в Аглонском - 21.

Наибольшее совокупное число выявленных случаев Covid-19 за последние две недели отмечено в Риге (2023 случая), Даугавпилсе (525 случаев), Юрмале (126 случаев), Краславском крае (115 случаев), Лиепае (91 случай) и Резекне (86 случаев).