Почти две трети жителей Латвии поддерживают введение санкций против России

66% жителей Латвии в целом поддерживают экономические санкции против России, свидетельствуют данные опроса SKDS, проводившегося по заказу Фонда общественной интеграции. При этом 52% опрошенных поддерживают санкции вне зависимости от того, как они повлияют на их благосостояния. В свою очередь, 27% респондентов заявили, что они не поддерживают санкции в отношении России.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди жителей Латвии, которые поддерживают введение санкций против Российской Федерации за военное вторжение в Украину, 3% отметили, что одобряют эти меры, если они не приведут к росту личных расходов более чем на 200 евро в месяц. Для 4% допустимо увеличение расходов из-за санкций не более чем на 100 евро. 7% респондентов отметили, что поддерживают санкции, пока их расходы не возрастут более чем на 50 евро в месяц. Еще 7% ответили, что им трудно ответить на вопрос, какие расходы они готовы нести из-за санкций.

Чаще применение санкций к России одобряют молодые респонденты, те, кто говорит в семье по-латышски, опрошенные с высоким уровнем доходов, а также те жители, которые в целом не поддерживают военное вторжение РФ в Украину.

"Мы видим, что более половины жителей Латвии готовы проявлять солидарность с Украиной и поддерживать демократические ценности не только на словах, но и тогда, когда это впрямую влияет на их ежедневные расходы. К тому же общество в своей поддержке прямо демонстрирует настоящую сплоченность, поскольку готово выступать за санкции даже, если это влияет на индвидуальный уровень благосостояния. Это объясняется как эмпатией, так и историческими связями и осознанием того, что война происходит совсем рядом. Примерно у 35% жителей Латвии есть друг, знакомый или родственник в Украине, который сейчас переживает ужасы войны или бежал от войны, взяв с собой только самое необходимое", — комментирует итоги опроса директор секретариата Фонда общественной интеграции Зайга Пуце.

Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне признает, что сейчас самое важное — остановить агрессора, которй своем нападением на независимое государства нарушил все границы, поэтому работодатели поддерживают международные санкции, введенные против России и Беларуси. "Конечно, это создает трудности для латвийских предприятий, однако работодатели готовы к переменам и осознают, что сложности можно преодолеть, работая совместно с правительством, с социальными партнерами, с партнерами по сотрудничестчву. Незамедлительно нужно разработать сценарии с ясным планом действий, чтоб решить вопрос энергетической независимости, инфляции, падения покупательской способности и другие существенные вопросы", — сказала Лига Менгельсоне.

Ранее Фонд общественной интеграции сообщил, что убедительное большинство или 80% в целом не поддерживают военное вторжение РФ в Украину. Поддерживают военную агрессию России только 8% респондентов. Опрос проводил центр исследований SKDS с 17 по 21 марта этого года. В опросе участвовал постоянные жители от 18 до 75 лет.