Почти каждый житель Латвии хотя бы раз в жизни собирал грибы

Среди жителей Латвии сбор грибов — популярное занятие, и абсолютное большинство — 91% участников опроса, проведенного Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat, — подтвердили, что хотя бы раз в жизни собирали грибы.

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При этом 28% настолько активные любители собирать грибы, что используют каждую возможность отправиться в лес за грибами. Среди тех, кто пользуется каждой возможностью сходить за грибами, 30% — женщины и 25% — мужчины.

Грибы популярнее всего среди жителей Видземе: 42% заявили, что используют каждую возможность сходить за грибами, 33% — в Латгале, 30% — в Земгале, 28% — в Рижском регионе и Курземе и только 20% — среди жителей Риги.

Самые активные грибники — в возрасте 50–74 лет, а меньше всего тех, кто использует каждую возможность сходить за грибами, — в возрасте 18–29 лет.

"В Латвии характерно, что если собирать грибы в семье популярно, то знания о съедобных грибах и лучших грибных местах успешно передаются следующим поколениям. Доступны также информационные материалы, книги", - говорит фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань.

"Сбор грибов для здоровья — хороший активный отдых, так как человек несколько часов находится на свежем воздухе, активно ходит, радость от найденных грибов способствует выработке эндорфинов в организме, тем самым также стимулируя иммунитет и уменьшая стресс. Однако надо считаться с тем, что это еще и дополнительная нагрузка на организм, и каждый должен оценить свои силы — в рельефе леса, скорее всего, будут подъемы и спуски, придется преодолевать какое-то упавшее дерево или канаву", - добавляет Брижань.

"При себе грибник обязательно должен иметь питьевую воду, какой-то источник энергии, медикаменты, которые принимаются ежедневно, возможно, пригодится и пластырь. Обязательно о поездке в конкретный лес нужно предупредить близких, друзей или соседей и иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон. Одежда должна быть легкой и удобной, такой, что защищает от клещей, нужно соответствующим образом одеться при дождливой погоде", — напоминает фармацевт Mēness aptieka.

В ходе опроса 50% респондентов подтвердили, что ходят по грибы редко, а 14% заявили, что собирали грибы только пару раз в жизни. Таких грибников больше всего среди самых молодых респондентов и рижан.

"По данным опроса видно, что тех, кто никогда не собирал грибы, 15% — в возрасте 18–29 лет, а также живущих в Риге (11%). В свою очередь, 50% указали, что ходят за грибами редко. Если такие люди без хороших знаний о съедобных грибах все же решают пойти по грибы, потенциально у них самый большой риск положить в корзину какой-нибудь несъедобный гриб и отравиться самим или отравить других любителей грибного соуса.

К сожалению, и у тех, кто много лет является грибником, случаются отравления, поскольку они решают попробовать и грибы, похожие, например, на какой-то широко обсуждаемый и рекомендованный на тот момент в соцсетях гриб. Если вы не уверены на 100 %, что какой-либо гриб съедобный, оставьте его в лесу! Также не стоит покупать грибы, которые вы сами не знаете. Если все-таки отравление происходит ядовитыми, испорченными или неправильно приготовленными грибами, незамедлительно необходима помощь медиков!" — подчеркивает Вадим Брижань.

Что хорошего в грибах?

Исследования показали, что грибы укрепляют иммунную систему и из-за противовоспалительного действия могут помочь в случае астме, артрита и аллергии. В больших количествах грибы есть не рекомендуют, так как из-за входящих в их состав азотных соединений организму труднее их перерабатывать. Какие ценные витамины и микроэлементы содержат грибы?

Грибы содержат:

· мало калорий, они богаты белками и клетчаткой;

· много микроэлементов — цинк, медь, фтор, калий, магний, железо, натрий, серу и хлор;

· витамин А (больше в боровиках, лисичках, рыжиках);

· витамины группы В, особенно витамин В3; по витамину В1 равноценны зерновым;

· в плане витамина D близки к сливочному маслу.

Опрос жителей Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat проводился по всей Латвии. Был опрошен 1001 житель в возрасте от 18 до 74 лет. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.