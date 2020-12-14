Почти половина дорог в Латвии — в хорошем состоянии. За год доля выросла на 11%
Foto: LETA

Доля латвийских региональных дорог, находящихся в хорошем и очень хорошем состоянии, благодаря проведенным ремонтным работам в конце этого года достигла 48,6%, что на 11,4 процентных пункта больше, чем годом ранее, сообщили на предприятии Latvijas valsts ceļi.

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В хорошем и очень хорошем состоянии находятся 76,3% главных государственных дорог.

В LVC сообщили, что в строительном сезоне 2020 года были проведены работы на 248 объектах государственных дорог, в том числе отремонтировано 50 мостов и восстановлено 1370 километров дорог. Из них 500 километров дорог и восемь мостов были отремонтированы благодаря выделению дополнительно 75 млн евро из государственного бюджета. Также на дорогах установлены барьеры безопасности, оборудовано освещение.

По словам председателя правления LVC Яниса Ланге, благодаря дополнительному финансированию в размере 75 млн евро. выделенному весной, предприятие смогло сделать гораздо больше ремонтов, чем планировалось в начале года. Большая часть дополнительных средств была направлена на приведение в порядок именно региональных дорог.

По словам Ланге, работы выполнены более чем на 1300 км государственных дорог, и это был лучший сезон в строительстве дорог за последние 20 лет.

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LETA

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LETA
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